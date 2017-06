By Redazione

Trono Over, Giorgio Manetti: cosa cerco in realtà

Anche la prossima edizione di uomini e donne che inizierà a settembre, vedrà tra i suoi protagonisti il bel Giorgio Manetti come ha riferito lui stesso durante un intervista .

Interrogato sulle voci che lo volevano fuori dal programma a settembre, Giorgio ha dichiarato :

“Più che una donna io sto cercando una compagna di vita, con la quale condividere sogni e desideri, voglia di crescere interiormente e iniziare un percorso di vita che può essere anche difficoltoso ma affrontato insieme, senza paura di quello che può accadere”

Si espresso poi ovviamente anche su Gemma Galgani per lui una storia e una persona completamente lasciate alle spalle, anzi ha augurato alla Galgani di essere felice con Marco è non tornare a settembre da single.

Infine ha Vito sottolineare con forza il suo rapporto con Anna Tedesco con la quale si è vociferato ci fosse più di una semplice amicizia: Giorgio ha ribadito che tra di loro non ce implicazione sentimentale e anzi secondo lui un’amica che sia vera vale molto di più di incontri o persone fugaci.

Dunque in bocca al lupo a Giorgio per settembre e buone vacanze per ora.