Vitamina D, un valido alleato contro il tumore al colon retto

Quando si parla di vitamina D si intendono tutti i composti che presentano l’attività biologica del calciferolo e sono caratterizzati dall’essere dei derivati del ciclopentanoperidrofenantrene.

La primaria fonte di vitamina D è la luce solare e dovrebbe essere la prima scelta quando possibile. Fra i cibi invece il più ricco è sicuramente l’olio di fegato di merluzzo, seguito da altri oli di pesce, funghi e latticini. Ma nessuno di questi cibi consente di raggiungere un livello adeguato di vitamina D nel sangue mediante la semplice dieta, per cui è quasi sempre necessaria una integrazione fatta con supplementi di vitamina D3 (colecalciferolo).

Questa vitamina è fondamentale per l’assorbimento di calcio a livello intestinale, aiuta il riassorbimento del calcio e del fosforo a livello del tubulo contorto prossimale nei reni, è necessaria per la deposizione ossea del calcio, mentre legandosi ad uno specifico recettore regola l’espressione di molti geni.

È stato inoltre provato che la vitamina D riveste un ruolo fondamentale nella perdita di peso, sia negli adulti sia nei bambini.

Ma c’è di più: a quanto pare la vitamina D ci protegge anche dal tumore al color-retto, che è il più comune in Italia.

La conferma arriva da uno studio realizzato da un gruppo di ricercatori provenienti da diversi continenti, Europa, America e Asia, pubblicato sul Journal of the National Cancer Institute e intitolato “Circulating Vitamin D and Colorectal Cancer Risk: An International Pooling Project of 17 Cohorts” che ha preso in considerazione i risultati ottenuti da 17 studi di coorte realizzati in passato.

Nello specifico, per affrontare i risultati incongruenti di studi precedenti in materia, sono stati analizzati 5.700 casi di tumore del colon-retto e 7.100 casi controllo, appartenenti a 17 coorti e osservati per 5,5 anni.

In questo arco di tempo, rispetto ai soggetti con concentrazioni di vitamina D circolanti ritenute adeguate per la salute dell’osso, quelli con concentrazioni sub-ottimali hanno presentato un rischio maggiore del 31% di sviluppare un tumore del colon-retto. Livelli superiori a quelli ritenuti adeguati per la salute dell’osso sono stati associati a un rischio inferiore del 27%.

“Il rischio di sviluppare un tumore del colon-retto nel corso della vita è di una donna su 24 e di un uomo su 22; è la seconda causa di decessi attribuibili a tumore negli uomini e nelle donne” ha spiegato Sabina Sieri, epidemiologa presso la Fondazione Irccs-Istituto Nazionale dei Tumori e co-autrice dell’articolo.

Ma a quanto pare un ruolo chiave potrebbe avercelo appunto la Vitamina D.

Ed inoltre, il nuovo studio suggerisce che “le concentrazioni ematiche di vitamina D attualmente giudicate ottimali e raccomandate per la salute delle ossa”, comprese fra 50 e 62 nanomoli/litro, “potrebbero essere inferiori a quelle che sarebbero ottimali per la prevenzione del tumore del colon-retto (75-100 nmol/litro)”.

Ricordiamo che i tumori del colon-retto colpiscono il tratto finale del tubo digerente. Sono dovuti nella gran parte dei casi a una trasformazione in senso maligno di polipi, piccole escrescenze derivate dalla riproduzione incontrollata di cellule della mucosa intestinale.

Già diversi fattori ambientali e comportamentali sono stati associati a un aumento di rischio per il tumore del colon-retto. Numerose ricerche hanno infatti dimostrato che le persone che consumano grandi quantità di carni rosse e di insaccati, farine e zuccheri raffinati, poca frutta e verdura sono più esposte all’insorgenza della patologia. Lo stesso dicasi per i fumatori, i forti consumatori di alcolici, le persone in sovrappeso e sedentarie.

Il tumore del colon-retto è il primo tumore per insorgenza nella popolazione italiana: nel 2017 sono state effettuate circa 53mila nuove diagnosi. Il 58% delle persone colpite da un tumore del colon-retto risulta in vita a 5 anni dalla diagnosi, con una moderata tendenza all’aumento.