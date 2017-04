Serena Williams, incredibile scoop è incinta

By Redazione

L’incredibile notizia che la stessa tennista ha ufficializzato proprio nelle ultime ore, Serena Williams è incinta da ben cinque mesi.

Se nelle ultime giornate era la stessa tennista a condividere scatti con le sue splendide forme in bikini, oggi a distanza di pochi giorni è proprio Serena a confermare la sua gravidanza, da poche ore infatti ha pubblicato uno scatto sempre in bikini con la forma tondeggiante del pancione di ben 5 mesi.

Accanto alla foto la didascalia che conferma “E’ di 20 settimane”, dunque l’annuncio è praticamente ufficiale anche se molti hanno fatto notare come la tennista quasi non mostri un pancione di cinque mesi, l’ultimo scatto in dolce compagnia era con Alexis Ohanian il co-fondatore di Reddit con il quale Serena è attualmente impegnata sentimentalmente.

Dunque auguri alla coppia e congratulazioni sia a Serena che ad Alexis per il prossimo nascituro.

foto@Snapchat