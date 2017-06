By Angela Sorrentino

Bill Cosby, inizia il processo in cui è imputato per violenza sessuale

Quando le prime denunce hanno iniziato a essere rese pubbliche, e numerose altre donne hanno trovato il coraggio di uscire allo scoperto, anche a distanza di moltissimi anni, milioni di suoi fans in tutto il mondo sono rimasti esterrefatti: possibile che proprio lui, divenuto celebre per il ruolo di padre famiglia perfetto, si è macchiato di reati così vili, per di più contro donne?

In attesa di sapere la verità, e che il tribunale pronunci il suo verdetto, proprio in queste ore è iniziato il processo e Bill Cosby si è presentato in aula, a braccetto alla collega Keshia Knight Pulliam, che interpretava Rudy, la piccola di casa, nel celebre telefilm degli anni ’80.

L’attore, che compirà 80 anni a luglio, si è sempre dichiarato innocente del reato di stupro, e Keshia, che adesso ha 38 anni, lo ha sempre sostenuto e difeso.

L’attore è arrivato in tribunale sorridendo alle decine di giornalisti, cameraman e fotografi presenti, eppure è accusato di essere un “mostro”, colpevole di violenze sessuali ripetute.

Molti casi non sono arrivati a processo perché caduti in prescrizione, visto che sarebbero stati commessi negli anni ’70.

Presso il tribunale di Norristown, in Pennsylvania, il processo lo vede imputato per la presunta violenza sessuale nei confronti di Andrea Constand, una delle oltre 50 donne che lo hanno accusato di abusi. La violenza, secondo la donna, sarebbe avvenuta nel 2004, nella casa di Cosby, dove la cestista sarebbe stata prima drogata e poi stuprata.

La giuria, composta da sette uomini e cinque donne tra i 20 e gli 80 anni, dovrebbe dare un primo verdetto entro due settimane.

Il comico, se giudicato colpevole, rischia dieci anni di carcere e una multa di 25 mila dollari.

Condanna comunque non scontata perché il caso della Constand era stato già affrontato anni fa ed era stato risolto con una transazione in sede civile dopo che il procuratore di allora si era rifiutato di procedere penalmente, giudicando le accuse inconsistenti.