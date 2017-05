Naike Rivelli, dichiarazioni hot sulla sua vita intima

La madre, in una recente intervista, ha dichiarato che gli italiani non riescono a capire ed apprezzare il talento della figlia, a differenza di quanto avviene all’estero, dove invece viene considerata una brava artista.

Sarà anche vero, ma Naike Rivelli, negli ultimi mesi, sta dedicando tutto il suo tempo a scandalizzare attraverso i social e, si sa, le provocazioni non sempre vengono viste bene dal pubblico.

Nelle scorse ore, ad esempio, come è solita fare sempre più spesso, si è mostrata al naturale su Instagram: questa volta Naike ha regalato ai suoi fan un gioco ottico, piazzando un bicchiere di vino proprio in corrispondenza della zona che farebbe scattare la censura.

Ma Naike non si limita solo alle immagini: anche con le dichiarazioni non ci va molto più leggera.

In un’intervista a La Zanzara, il programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24, lei stessa ha confermato di lavorare con la sua immagine e di cercare di fare qualcosa di divertente, senza prendersi troppo sul serio.

Nella stessa intervista, la figlia di Ornella Muti ha anche poi raccontato diversi particolari della sua vita sessuale: “Squirto, ma solo da sola, mai successo in compagnia”.

Aggiungendo: “il fatto che sto in giro nuda e che mi masturbo non significa che faccia tanto sesso, anzi. Non lo faccio da settembre, ma mi masturbo con il mio spazzolino elettrico, si viene in 3-4 minuti”.

Naike inoltre ha dispensato anche consigli su come utilizzarlo e sui tempi di riuscita.

Per chi si fosse scandalizzato con queste dichiarazioni, aggiungiamo che Naike del resto non è nuova a dichiarazioni simili. Solo qualche settimana fa, confessando di essere bisessuale, aveva chiosato: “Non sono bisessuale solo perché sono attratta da persone di entrambi i sessi, ma anche perché posso trasformarmi da una femmina delicata a uno scaricatore di porto con estrema naturalezza”.