By Angela Sorrentino

Alessia Macari, pace fatta con la Caruso: o forse no?

Entrambe abili showgirl, che hanno ben capito quali sono i meccanismi per far salire l’audience e soprattutto per essere richiamate negli studi televisivi, nella scorsa puntata di “Selfie”, programma condotto da Simona Ventura, hanno fatto “pace”, ma tra i fans permangono seri dubbi sul reale rapporto tra le due.

Alessia Macari ha finalmente fatto pace con la rivale Paola Caruso , dopo essere tornata in studio per la terza volta a dimostrare di aver superato la sua fobia delle Barbie.

Le due ragazze, diventate amiche ad Avanti un Altro, si sono nei mesi più volte scontrate usando ogni mezzo: social network, interviste radio, giornali, dichiarazioni fino ad arrivare allo scontro finale proprio negli studi di Selfie, quando addirittura la Caruso è stata mandata dallo psicologo da Simona Ventura per placare la sua ira nei confronti della Ciociara.

La Bonas e la Ciociara si sono abbracciate e dopo aver finalmente fatto pace la Caruso ha dichiarato: ‘Ci siamo volute bene veramente.’

Peccato però che, qualche ora più tardi, sui social, l’ex gieffina abbia scritto: “Abbiamo fatto pace? Stranooo non ti sento da anni. Se vuoi essere una mia amica fatti sentire e non andare su tutti i giornali”.

Post rimosso dopo qualche minuto, ma non abbastanza velocemente da non essere salvato in numerosi screenshot dai fans.

Paola Caruso, da parte sua, ha commentato questa riconciliazione così: “Ci siamo tanto odiate perché ci siamo tanto amate, finalmente l’abbraccio che mi aspettavo da tempo”.