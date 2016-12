Il Segreto, anticipazioni martedì 27 dicembre

Dopo la breve pausa natalizia, in cui siamo stati ben tre giorni senza i nostri beniamini de Il Segreto, siamo pronti ad iniziare una nuova settimana in loro compagnia.

Nella puntata di oggi, martedì 27 dicembre, vediamo che Francisca si sta servendo di Berta, affinché il nipote ritorni a vivere alla villa.

La giovane insiste però troppo con l’amato, tanto che Bosco comincia ad aver i primi sospetti. Berta del resto non immagina che la matrona la sta usando, e che si libererà di lei appena avrà svolto il suo compito.

Eliseo invece chiede a Francisca come poter danneggiare seriamente i Santacruz. La matrona gli rivela allora che Sol è proprietaria del 25 per cento delle aziende di Severo e per questo ha tutto il diritto di dire la sua: il marito di Sol quindi sfrutterà l’occasione per creare delle pesantissime perdite economiche ai Santacruz, e Francisca non potrà che felicitarsene.

Candela interviene per sedare una violenta lite tra Lucas ed Eliseo, mentre, a sorpresa, Raimundo si presenta alla festa di compleanno della Montenegro. Quest’ultima, intanto, rientra nell’alta società grazie ad Eulalia.

Carmelo infine è convinto che sia stato Eliseo a provocare l’incidente che l’ha costretto su una sedia a rotelle e gliene chiede conto.